РИАМО - 29 июл. Дублер Боровского шоссе в Москве планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году, он соединит поселение Внуковское в новой Москве и район Ново-Переделкино в Западном административном округе, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города Москвы.

«Это будет современная четырехполосная трасса с разрешенной скоростью движения 80 километров в час. Сложнейшим ее элементом станет 75-метровая эстакада над перспективным участком магистрали, который, в свою очередь, соединит Киевское и Боровское шоссе», ‒ сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, проект дублера будет готов уже в первом квартале 2020 года. Планируется, что его начнут возводить с улицы Новоорловская в Ново-Переделкине, протянут через трассу Солнцево – Бутово – Видное и соединят с дорогой Московский – Рассказовка.

Главная цель строительства дублера — разгрузка Боровского шоссе и улучшение транспортной доступности станции Новопеределкино Солнцевской линии метрополитена. Протяженность новой трассы составит 2,1 километра. Ввод автодороги в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Это не единственная автодорога, которую построят в Троицком и Новомосковском административных округах. До конца 2023 года в новой Москве намерены ввести в эксплуатацию около 300 километров автомобильных дорог.

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