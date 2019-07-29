РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. В подмосковных Люберцах за минувшие выходные в дорожно-транспортных происшествиях пострадали два маленьких ребенка, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«За минувшие выходные, 27 и 28 июля, в городском округе Люберцы пострадали два ребенка. По данным фактам проводятся проверки, в результате которых будут установлены причины случившегося», - говорится в сообщении.

Двадцать седьмого июля в 18:00 автомобиль ВАЗ-21112 наехал на ребенка в поселке Октябрьский во дворе дома №10 в сторону дома №8 на улице 60 лет Победы. Пятилетнюю девочку госпитализировали в детскую больницу Люберец.

Двадцать восьмого июля в 19:40 водитель Toyota Land Cruiser 200, двигаясь в городе Люберцы со стороны улицы Гоголя в сторону дома №14 по улице Весенняя, наехал на женщину с ребенком. Пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате ДТП пострадала двухлетняя девочка, ей оказали помощь в детской больнице Люберец.