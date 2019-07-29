РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. В подмосковных Люберцах с 22 по 28 июля произошло два убийства, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«Два убийства произошло за прошедшую неделю. Одно из них было в деревне Марусино, на улице Зарачная. Сын в алгокольном опьянении убил мать. Сотрудниками полиции он был задержан, сейчас проводится по данному факту проверка. Возбуждено уголовное дело», - сказал Романцев.

По его словам, на улице Побратимов было ножевое ранение.

«Один из участников пьяной разборки получил ножевое ранение. Сотрудниками полиции задержан гражданин Азербайджана», - завершил Романцев.