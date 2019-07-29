РИАМО - 29 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание руководящего состава областного правительства на продолжение строительства переездов, вылетных магистралей и расширение дорог, которые сковывают развитие Московского региона, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Отдельное внимание уделили вопросам, связанным с дальнейшим развитием дорожно-транспортной инфраструктуры региона.

«Сегодня состоится большое совещание в Минтрансе РФ по развитию транспортной инфраструктуры в рамках Московского транспортного узла. Для нас очень важно продолжить строительство переездов, вылетных магистралей, расширение тех дорог, которые сегодня сковывают развитие нашего мегаполиса – Московского региона. Наша задача – максимально результативно отработать все проекты, которые мы наметили», – сказал Воробьев.

Ранее пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщала, что более 41 миллиарда рублей в 2019 году выделят для проведения работ на дорогах Подмосковья в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». по итогам года доля региональных дорог в нормативном состоянии должна составлять не менее 65%.