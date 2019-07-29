РИАМО - 29 июл. Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в ограблении прохожего в столичном районе Текстильщики, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«На Волгоградском проспекте двое неизвестных мужчин сорвали у пострадавшего с плеч рюкзак, в котором находился фотоаппарат, после чего скрылись с места происшествия. Материальный ущерб составил 140 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Полицейские оперативно задержали подозреваемых – ими оказались два приезжих из регионов РФ в возрасте 24 и 28 лет. Похищенный фотоаппарат злоумышленники успели сбыть, а деньгами распорядились по своему усмотрению.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», их заключили под стражу.