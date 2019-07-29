РИАМО - 29 июл. В микрорайоне Южный подмосковных Котельников завершили ремонт дорожного полотна, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

«В рамках исполнения муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог городского округа Котельники были завершены работы по ремонту дороги в микрорайоне Южный возле домов №№ 3А, 3Б, 4, 5А, 5Б, 6», — говорится в сообщении.

В материале добавляется,что уже взяты пробы асфальтобетонного покрытия дороги для проверки качества и на предмет соответствия нормативным требованиям.