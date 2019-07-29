РИАМО - 29 июл. С начала текущего года к поликлиникам Московской области с помощью портала госуслуг прикрепились 202 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

По словам главы министерства Татьяны Мухтасаровой, сотрудники сферы здравоохранения в Подмосковье не перестают работать над электронными сервисами, упрощающими получение услуг для граждан.

«Современные технологии позволяют нашим жителям быстро и без труда прикрепиться к поликлинике и записаться на прием к нужному специалисту», — сказала Мухтасарова

На заполнение такого заявления уходит не более 15 минут. Для прикрепления нужны документ, удостоверяющий личность, и медицинский полис. Ответ о результате приходит в течение одного рабочего дня.

Возможность электронного прикрепления к медицинской организации Подмосковья была введена 1 марта 2018 года на региональном портале госуслуг.