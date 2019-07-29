РИАМО - 29 июл. Тепличный комбинат в городском округе Егорьевск был оштрафован за то, что не уведомил надзорные ведомства о продукции, зараженной западным (калифорнийским) трипсом, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«В партии подкарантинной продукции (примула в горшках в количестве 500 штук), принадлежащей ООО «Егорьевский тепличный комбинат», обнаружен карантинный вредный объект – западный цветочный (калифорнийский) трипс», - говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии обнаружили в ходе лабораторной экспертизы, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР).

В итоге, ООО «Егорьевский тепличный комбинат» привлекли к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, хранения и реализации подкарантинной продукции. Компании был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей, а также выдали предписание на принятие мер по отношению к зараженным растениям.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Основным признаком присутствия трипсов на растениях являются некрозы в виде светлых пятен или полос (штриховатости) с четкими краями и экскрементами трипсов в виде скоплений темных, очень мелких пятен (точек).