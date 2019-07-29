РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 29 июл. В подмосковных Люберцах провели рейд по установлению источников неприятных запахов в промзонах, в итоге выявили три, сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» управление по охране окружающей среды совместно с народной дружиной и представителями партии провели проверки промышленных зон городского округа Люберцы. За последние дни было выявлено три новых источника неприятных запахов», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что там зафиксировали сжигание производственных отходов, а также нашли незаконно установленные печи.

«Все выявленные источники устранены. Материалы переданы в надзорные органы для принятия дальнейших мер в отношении нарушителей», - заключается в материале.