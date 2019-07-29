РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июл. Активисты Общероссийского народного фронта обсудили сохранение квартала Фрунзе в Королеве, обсуждение прошло в самом квартале вместе с членами ВООПИиК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры — ред.), сообщается на сайте «Хранители наследия».

Руководитель проекта Народного фронта «Добровольцы культуры» Захар Прилепин встретился в Королеве с делегацией ВООПИиК и представителями городской администрации.

«О ситуации в Королеве известно от наших добровольцев. Она меня беспокоит. Памятники советской архитектуры и инфраструктуры для общества значимы не меньше, а иногда и больше, чем историческая застройка минувших веков. Центр Королева – живое и бодрое напоминание о тех недавних временах, когда человек смотрел в небо, а не в Instagram. Естественно, мы в рамках своего проекта «Добровольцы культуры» постараемся варварству воспрепятствовать, и готовы поддержать местных активистов», - сказал Прилепин.

В 2014 году группа жителей квартала обратилась к губернатору Московской области с просьбой решить вопрос о их расселении из ветхого жилья. В 2018 году по инициативе градозащитников и после обращения председателя ВООПИиК Артема Демидова к президенту РФ было дано поручение обеспечить сохранение центра Королева.

В 2019 году квартал Фрунзе был исключен из зоны КУРТ-7 (комплексного и устойчивого развития территории — ред.), в настоящий момент проводятся собрания собственников жилья для проведения капитального ремонта в 15 домах квартала. Ремонт начнется в 2020 году.