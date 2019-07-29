РИАМО - 29 июл. Победитель конкурса с ограниченным участием, который состоится в Москве, сможет отреставрировать три картины художников-эмигрантов из собрания Дома русского зарубежья имени Солженицына, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике столицы.

«На реставрацию будут переданы два художественных полотна 1930-х годов, которые написал советский архитектор и живописец Николай Исцеленов. Победителю предстоит удалить поверхностные загрязнения и укрепить красочный слой на полотнах «Храм Покрова на Нерли» и «Храм Святой Софии в Новгороде», – отмечается в материале.

Третья картина – портрет Ивана Бунина – написана неизвестным автором в 1900 году. Сегодня ей необходимо общее укрепление полотна и воссоздание утрат авторской живописи.

Все три художественных объекта являются предметами Музейного фонда РФ, и для определения победителя будет рассмотрен не только ценовой фактор, подчеркнул руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Переданные на реставрацию художественные полотна потребуют внимательного отношения со стороны будущего победителя. Его определит конкурс с ограниченным участием, который предполагает не только наличие ценового предложения, но и соответствие участника закупки ряду требований», – отметил Дегтев.

Все работы в рамках контракта должны быть выполнены до 20 декабря 2019 года. Начальная стоимость контакта составляет 1 миллион рублей. Подать заявки на участие можно до 1 августа.