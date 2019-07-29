РИАМО – 29 июл. Двое известных российских нумизматов разбились 27 июля в авиакатастрофе в городском округе Серпухов, пишет газета «Московский комсомолец».

Легкомоторный самолет, вылетевший из аэродрома «Новинки», задел линии электропередачи и потерпел крушение. Он упал в реку Оку на территории городского округа Серпухов. Погибли два человека, их тела вытащили водолазы. СК возбудил уголовное дело.

«На борту самолета оказались 46-летний коллекционер и нумизмат Максим Борисов и его коллега и друг – 60-летний Константин Барковский. На специализированных ресурсах о них отзываются как об одних из самых известных в мире экспертов по монетам, у обоих есть бизнес, связанный с этим делом», – говорится в материале.

В 2017 году Борисов в США выучился на частного пилота и там же купил воздушное судно-амфибию Lake 250. В начале 2018 года на аэродроме «Новинки» Максим арендовал ангар и периодически летал один или с летчиком-инструктором.

Как позднее установили криминалисты, в роковой день за штурвалом почему-то находился не имеющий соответствующих прав Барковский, а в соседнем кресле сидел владелец воздушного судна Борисов.

У погибших товарищей нашли документы и визитки антикваров, а в сумочке Борисова обнаружили более 40 тысяч долларов. По некоторым данным, Барковский хотел купить у приятеля самолет и сел за штурвал, чтобы лично протестировать воздушное судно.

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