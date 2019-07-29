РИАМО - 29 июл. К концу 2019 года в Московском государственном институте культуры в подмосковных Химках заработает бассейн, его смогут посещать как студенты, так и жители городского округа, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

«К концу этого года запланировано открытие крупного спортивного городского объекта. Его ожидают многие студенты и местные жители. Это бассейн в Московском государственном институте культуры», - сказал Волошин.

По его словам, бассейном на Библиотечной улице в микрорайоне Левобережный смогут пользоваться студенты и жители Химок. Комплекс будет включать четыре 25-метровых дорожки.

Бассейн откроют в рамках проекта «500 бассейнов» партии «Единая Россия» при поддержке администрации городского округа Химки.

Московский государственный институт культуры находится в городе Химки на Библиотечной улице. Вуз был создан в соответствии с постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 10 июля 1930 года как Московский библиотечный институт. Сейчас МГИК имеет два филиала – в Москве и Рязани.