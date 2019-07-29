РИАМО - 29 июл. В долгострое в микрорайоне Белая Дача подмосковных Котельников завершают монтаж покрытия поземного паркинга, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации горокруга.

В рамках исполнения поручений главы городского округа Котельники Андрея Булгакова в округе провели ежемесячную проверку за ходом строительства долгостроя - жилых корпусов № 6А и 7А в микрорайоне Белая Дача. Эти объекты признаны проблемными.

«На объектах находятся около 400 рабочих различных специальностей. Завершаются работы по монтажу напольного покрытия подземного паркинга на минус втором этаже», — говорится в сообщении.

Продолжаются работы по монтажу гидроизоляции паркинга, кирпичная кладка перегородок. Также планируют демонтировать подъемник и облицевать фасад, сделать вентилируемые фасады над аркой.

«Ведутся активные работы по благоустройству. Установлены современные энергосберегающие фонари наружного освещения. Приступили к монтажу малых архитектурных форм», — заключается в материале.