РИАМО - 29 июл. Движение транспорта на улице Ильинка в центре Москвы полностью перекроют 2 августа из-за праздника «Ильин День на улице Ильинке», говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

«Ограничение будет действовать 2 августа с 6:00 до 16:00 на участке улицы Ильинка от Биржевой площади до Красной площади», – говорится в сообщении.

Запланировано полное перекрытие движения.

Во второй день августа отмечается день пророка Илии, или Ильин день. Именно с этого дня, по народным поверьям, нельзя купаться в озерах и реках. В России пророк Илия является покровителем Воздушно-десантных войск. На Ильинке традиционно 2 августа собираются военнослужащие и ветераны ВДВ.