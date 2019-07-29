РИАМО - 29 июл. В рамках услуги MNP (Mobile Number Portability) в Москве провели перенос 13-миллионного абонентского номера, сообщается на сайте Федерального агентства связи.

«Число успешно перенесенных номеров в рамках услуги MNP (Mobile Number Portability) достигло 13 миллионов. Тринадцатимиллионный абонентский номер перенесен в Москве», – говорится в сообщении.

В соответствии со статистикой подведомственного Россвязи ФГУП ЦНИИС за последние три месяца успешно перенесен 1 миллионов номеров. За аналогичный период в 2018 году перенесено почти 795 тысяч номеров.

На сегодняшний день к базе данных перенесенных абонентских номеров подключены все действующие операторы сетей подвижной радиотелефонной связи, а также целый ряд операторов сетей фиксированной связи, банков, прочих кредитно-финансовых организаций, контент-провайдеры, СМС-агрегаторы и другие. Всего более 450 организаций.