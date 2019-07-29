РИАМО - 29 июл. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Люберец за минувшую неделю приняли более 7 тысяч обращений, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДДС-112 поступило 7691 обращений, из них 749 – на горячую линию администрации», – сказал Богданов.

Он добавил, что 68 обращения поступило по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 81 - экология, 4 - благоустройства территории, 7 – уличного освещения, 1 – по вопросам содержания дорог, 3 – бездомных животных.