РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. Регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез свыше 34 кубических метров отходов с территории подмосковных Люберец, сообщил в понедельник на оперативном совещании руководитель люберецкого подразделения организации Павел Бражников.

«За минувшую неделю, с 22 по 29 июля, в городском округе Люберцы силами «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывезли 34357 кубометра отходов. Ежедневно работали 48 единиц спецтехники, в том числе 19 мусоровозов и четыре ломовоза», – сказал Бражников.

Он отметил, что с начала текущего года «ЭкоЛайн-Воскресенск» установил 732 синих и 744 серых контейнеров.

Бражников напомнил, что в синие контейнеры нужно выкидывать пластик, бумагу, картон, журналы, стекло, стаканчики из-под йогурта, полиэтиленовые пакеты. Главное, чтобы мусор был чистым, без остатков продуктов. В серый контейнер нужно выбрасывать остальной мусор, кроме батареек и мебели – их надо сдавать на переработку.