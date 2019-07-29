РИАМО - 29 июл. Свыше 100 предприятий на территории подмосковных Химок участвуют в социальной программе «Вместе», в рамках которой льготникам предоставляют скидки на товары и услуги в размере 15%, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«Для улучшения социальной обстановки и оказания поддержки жителям городского округа мы реализуем программу «Вместе». В нее вовлечены уже 113 предприятий», - сказал Волошин.

По его словам, проект «Вместе» охватывает 58 тысяч жителей муниципалитета, имеющих льготы разных категорий. Программа позволяет им приобретать продукты и медикаменты, а также пользоваться услугами парикмахерских, медицинских центров, домов быта, шиномонтажных мастерских со скидкой 15%.

Ранее министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская сообщила, что в Московской области практически каждый третий житель получает социальную поддержку. При этом в регионе почти ежегодно появляются новые меры соцподдержки.