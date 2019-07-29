РИАМО - 29 июл. Свыше 100 предприятий на территории подмосковных Химок участвуют в социальной программе «Вместе», в рамках которой льготникам предоставляют скидки на товары и услуги в размере 15%, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
По его словам, проект «Вместе» охватывает 58 тысяч жителей муниципалитета, имеющих льготы разных категорий. Программа позволяет им приобретать продукты и медикаменты, а также пользоваться услугами парикмахерских, медицинских центров, домов быта, шиномонтажных мастерских со скидкой 15%.
Ранее министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская сообщила, что в Московской области практически каждый третий житель получает социальную поддержку. При этом в регионе почти ежегодно появляются новые меры соцподдержки.
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