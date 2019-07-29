РИАМО - 29 июл. Департамент капитального ремонта Москвы оборудует свыше 30 перехватывающих парковок возле первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) в пределах столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Так, к запуску первых диаметров рабочие отремонтируют существующие парковочные пространства, а также построит новые возле станций МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск». Общая вместительность всех этих парковок составит 4,6 тысячи автомобилей.

«Благодаря достаточному количеству мест на парковках, пассажиры диаметров смогут без труда оставить автомобили рядом со станциями МЦД. Мы ожидаем, что это мотивирует часть автомобилистов пересесть на диаметральные маршруты», – рассказал начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

Среди станций МЦД-1 будут обустроены парковки у остановочных пунктов «Кунцево», «Фили», «Тимирязевская», «Дегунино», «Бескудниково», «Лианозово» и «Марк». На МЦД-2 парковки появятся у станций «Волоколамская», «Трикотажная», «Гражданская», «Калитники», «Люблино», «Депо», «Перерва», «Москворечье» и «Бутово».

«Это как уже существующие парковки, которые будут отремонтированы и благоустроены, так и новые, которые появятся специально к запуску МЦД. Кроме того, будут оборудованы специальные стоянки для такси, а также отстойно-разворотные площадки рядом со станциями «Бескудниково» и «Бутово»», – говорится в сообщении.

Запуск первых диаметров по информации ОАО «РЖД» запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск вместят 132 километра пути и 66 станций. С 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Уже с запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и 6 городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.