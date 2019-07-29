РИАМО – 29 июл. Эксперты составили рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения, Россия находится в середине списка и опережает многие страны Восточной Европы и СНГ, сообщает РИА Новости.

«Лидером рейтинга стал Люксембург – жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты 2,9 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты – одни из самых больших в Европе», – говорится в сообщении.

Второе место заняла Норвегия с 2,2 тысячи литров. Бензин в этой северной стране относительно дорогой, однако зарплаты также очень высокие.

В топ-5 вошли также Австрия, Ирландия и Великобритания: жители этих стран могут приобрести более 1,9 тысяч литров бензина.

Россия расположилась в середине рейтинга – на 16-м месте – между Италией и Эстонией. На свои среднемесячные зарплаты россияне могут купить около 927 литров бензина марки АИ-95. РФ опережает по доступности бензина многие государства Восточной Европы, а также соседние Казахстан и Белоруссию.

Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 279 литров топлива. Кроме Украины аутсайдерами являются Болгария, Румыния и Латвия.