РИАМО - 29 июл. Администрация подмосковного городского округа Химки предоставляет меры социальной поддержки для медработников, ими пользуются более 90 специалистов, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

«Для привлечения квалифицированных специалистов в поликлинику администрацией городского округа установлены меры социальной поддержки для медицинских работников. На сегодняшний день их получают более 90 медицинских работников», - сказал Волошин.

Он пояснил, что меры социальной поддержки включают ежемесячную частичную компенсацию средств, потраченных на съем жилого помещения, в размере 15 тысяч рублей, а также доплату медицинским работникам муниципальных образовательных учреждений в размере 6 тысяч рублей.

Ранее министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская сообщила, что в Московской области практически каждый третий житель получает социальную поддержку. При этом в регионе почти ежегодно появляются новые меры соцподдержки.