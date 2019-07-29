РИАМО – 29 июл. Бывший начальник департамента администрации президента России Михаил Горбатов, который одновременно был штатным сотрудником ФСБ, признан виновным в крупном мошенничестве и приговорен военным судом к 4,5 годам колонии, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Как сообщает издание, пока Горбатов сидел в СИЗО, он раскрыл следователям схему работы банды бывших и действующих сотрудников ФСБ во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.

«Свое первое мошенничество Горбатов совершил в январе 2017 года. Тогда офицер служил только в ФСБ РФ, занимая должность старшего оперуполномоченного 11-го отдела управления «К», занимающегося раскрытием преступлений в кредитно-финансовой сфере», – говорится в материале.

Горбатов и два его подельника за 100 тысяч долларов обещали директору столичного ломбарда вернуть дорогостоящие вещи, изъятые правоохранителями в качестве вещдоков. При повторной попытке решить за деньги проблемы директора ломбарда сообщников задержали.

Позже Горбатов заключил сделку со следствием и дал показания, благодаря которым правоохранители смогли выйти на ОПГ, состоявшую из бывших и действующих высокопоставленных сотрудников управления «К» ФСБ.

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин был задержан в апреле 2019 года. Он обвиняется в получении взяток на сумму 850 тысяч долларов. Его бывший руководитель Дмитрий Фролов и сослуживец Андрей Васильев обвиняются в хищении у московского девелопера в 2011 году активов стоимостью 490 миллионов рублей. Все они в данный момент содержаться под стражей. Еще ряд предполагаемых соучастников объявлены в розыск.