РИАМО - 29 июл. Спортивный праздник «От студзачета к знаку отличия ГТО» пройдет в подмосковных Химках 5 сентября, участие в мероприятии примут студенты из Московской области, сообщил в интервью официальному порталу правительства региона глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«В начале предстоящего учебного года, 5 сентября, состоится большой праздник Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» под названием «От студзачета к знаку отличия ГТО», - сказал Волошин.

Он отметил, что участвовать в сдаче нормативов ГТО будут молодые люди из всех муниципальных образований Московской области.

«Готов к труду и обороне» — программа физкультурной подготовки, существовавшая с 1931 по 1991 год, которая охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. С ликвидацией СССР комплекс ГТО прекратил существование, но с 2014 года происходит возрождение комплекса в условиях современной России.

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения (от шести до 70 лет и старше) и нормативов по трем уровням трудности, которые соответствуют золотому, серебряному и бронзовому знакам.