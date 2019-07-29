РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. На минувшей неделе около 60 единиц спецтехники привлекли к уборке территорий Люберец в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Содержание улично-дорожной сети осуществляли 134 сотрудника подрядных организаций, было задействовано 64 единицы спецтехники. Производилась уборка подземных переходов, тротуаров, газонов и площадей», – сказал Ружицкий.

Также сотрудники подрядных организаций продолжают работу по ремонту тротуаров.