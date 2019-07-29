РИАМО - 29 июл. Турнир по бадминтону и настольному теннису пройдет в подмосковных Котельниках 10 августа, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«Приглашаем всех желающих на открытый турнир по бадминтону и настольному теннису 10 августа. Возрастных ограничений нет, пройдет в рамках проекта «Долголетие в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Турнир пройдет в День физкультурника в спорткомплексе «Котельники». Он находится по адресу: микрорайон Белая Дача, дом №8А.

«Начало турнира в 10:00», - заключается в материале.