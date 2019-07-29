РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина проведет прием предпринимателей 8 августа, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Глава горокурга Красногорск 8 августа с 9:00 до 14:00 в кабинете №113 проводит прием предпринимателей», — говорится в сообщении.

Записаться на прием можно ежедневно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по телефону: 8 (495) 562-46-68. Адрес администрации горокруга: Красногорск, улица Ленина, дом № 4.