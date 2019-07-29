РИАМО - 29 июл. Поликлинику, рассчитанную на 400 посещений в смену, запустят в эксплуатацию в микрорайоне Новые Химки в сентябре 2019 года, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«В сентябре откроется новая поликлиника, оснащенная в соответствии с действующими стандартами, - на улице Молодежной в микрорайоне Новые Химки. Она будет рассчитана на 400 посещений в смену», - сказал Волошин.

Он добавил, что в Химках ведется строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену в микрорайоне Сходня, а также на улице Родионова в микрорайоне Новокуркино.

За последние пять лет в городском округе Химки было построено свыше 60 объектов социальной инфраструктуры. Так, в этом году ввели в эксплуатацию новую поликлинику на 600 посещений в смену в микрорайоне Левобережный. Поликлиника оснащена всем необходимым медицинским оборудованием. Прием ведут детские узкие специалисты, которых раньше не было в микрорайоне: иммунолог-аллерголог, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог.

Ранее пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области сообщила, что в 2019 году в Подмосковье планируют завершить строительство 88 социальных объектов: поликлиник, образовательных центров, стадионов и других.