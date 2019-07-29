РИАМО - 29 июл. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект реконструкции водопроводной сети на пяти участках, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Два участка расположены в ЗАО, по одному в ЮВАО, ЮЗАО и ЗелАО.

«Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова пояснила, что заказчик, АО «Мосводоканал», планирует реконструировать участки водопроводной сети на Рублевском шоссе, дом 38-32 (ЗАО); улицах Косыгина и Пироговской (ЗАО); улицах Лонгиновской и Наличной (ЮВАО); улицах Академика Волгина, дом 41 и Островитянова, дом 15, корпус 1 (ЮЗАО); проезде 4801 в Зеленограде», — говорится в сообщении.

Реконструкция позволит улучшить качество водоснабжения и снизить риск возникновения аварий.