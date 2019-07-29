РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. За минувшую неделю сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона Люберец потушили три пожара, сообщил на еженедельном совещании в понедельник заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС ПО Московской области» Максим Катаев.

«На территории городского округа Люберцы произошло три пожара. Пострадавших нет», – сказал Катаев.

По его словам, 24 июля в Красково произошел пожар в квартире.

«В 7:33 произошел пожар в Красково, улица Школьная, дом 5. По прибытию шел дым из окна квартиры, расположенной на 8 этаже. В результате пожара обгорела мебель. Пострадавших нет», - сказал Катаев.