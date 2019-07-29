РИАМО - 29 июл. В понедельник в столице может быть побит вековой антирекорд, когда температура воздуха будет на 9 градусов ниже средних многолетних значений, сообщил РИАМО сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«По статистике, конец июля является самым теплым в году, но в ближайшие дни мы ожидаем очень низкие температуры. В дневные часы максимальная температура составит плюс 13 градусов, по ночам в Москве плюс 6-8 градусов, а по области от 4 до 9 градусов», – сказал Синенков.

Он отметил, что прогнозируемые температуры примерно на 8-9 градусов ниже средних многолетних значений.

«Антирекорды вполне вероятны, но для, того чтобы убедиться в этом, нужно дождаться вечера», – добавил синоптик.

В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается солнечная и прохладная погода без осадков, максимальная температура воздуха составит плюс 17 градусов.

Ветер будет дуть северного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление немного подрастет и составит 742 миллиметров ртутного столба.