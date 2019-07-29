РИАМО - 29 июл. Ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова совместно с Московским институтом электротехники (МИЭТ) провели испытания врастающих в сердце «заплаток», пишет в понедельник газета «Известия».

Так называемые «заплатки» представляют собой тканеинженерные конструкции в виде тонких гибких пластин, которые состоят из матрикса (подложки) и собственных клеток пациента. Пластины заселяют живыми клетками сердца и пересаживают больному, после чего здоровые ткани постепенно замещают собой патологические.

«Форму «заплаток» заранее моделируют на компьютере с помощью специальной программы, которая также разработана в Сеченовском университете. Очертания конструкции в точности соответствуют поврежденным в результате инфаркта тканям сердца, которые нужно заменить», – говорится в материале.

Полученные заготовки заселяют клетками сердца, которые в течение определенного срока «растут» в биореакторах. После этого пациента готовят к операции, в ходе которой пересаживают ему заготовки.

Саму «заплатку» печатают на разработанном в МИЭТ биопринтере, который выпаривает необходимую заготовку из суспензии клеток. Конструкция получается трехуровневой: в ней присутствуют альбуминовый, хитозановый и коллагеновый слои, каждый из которых совместим с определенным типом тканей сердца.

Ученые уверены, что такая методика позволит перенесшим обширный инфаркт пациентам избежать трансплантации сердца.