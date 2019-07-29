РИАМО - 29 июл. На базе ФК «Химки» в Подмосковье могут создать футбольную академию, где юных спортсменов будут тренировать по зарубежным методикам, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«В городе планируется открыть современную футбольную академию для подрастающих чемпионов и будущих игроков топ-класса. Специально для подготовки юных дарований будет разработана система воспитания талантливых спортсменов на основе зарубежного опыта. Мы рассчитываем, что в ближайшие годы в округе начнется строительство футбольного манежа, благодаря которому тренировки будут проводиться круглогодично без выездов на сборы», - сказал Волошин.

Он также выразил надежду, что детская академия футбола станет полноценной инновационной тренировочной базой всероссийского масштаба. Планируется, что она будет оснащена медицинским центром, научно-аналитическим отделом и реабилитационным центром.

В городском округе Химки функционируют 12 футбольных полей, в том числе пять муниципальных. Крупнейший подмосковный стадион «Арена Химки» регулярно принимает матчи чемпионата России по футболу.

В химкинской спортивной школе олимпийского резерва на данный момент обучается свыше 1 тысячи детей.

Ранее в рамках форума Sportb2b Московская область получила премию как самый спортивный регион России по итогам 2018 года. При оценке учитывались темпы развития спортивной инфраструктуры.