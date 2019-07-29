РИАМО - 29 июл. В городском округе Королев задержали двух жителей Москвы за мошенничество при продаже монет царской эпохи, им грозит до 10 лет тюрьмы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники подошли на улице к местному жителю и предложили ему приобрести старинную золотую монету. Правонарушители уговорили мужчину съездить в ломбард, где специалист подтвердил, что она выполнена из драгоценного металла. В момент, когда клиент согласился купить монету и приобрести еще 16, мошенники поменяли ее на поддельную», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

За якобы золотые и серебряные деньги Российской Империи потерпевший отдал 62 тысячи рублей и мобильный телефон в счет оплаты.

После приобретения монет покупатель решил обратиться в специализированную фирму и оценить стоимость монет. Сотрудник фирмы пояснил, что монеты сделаны не из драгоценных металлов и не представляют нумизматической стоимости. Стоимость таких копий — всего 150 рублей за штуку.

Общий ущерб пострадавшему составил 77 тысяч рублей. Подозреваемых задержали в Москве. Известно, что им 27 и 30 лет. Деньги они потратили на личные нужды, телефон потерпевшего также успели продать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы. Подозреваемых отпустили под залог. Сейчас полицейские устанавливают причастность подозреваемых к ряду похожих преступлений на территории Подмосковья.