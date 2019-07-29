РИАМО - 29 июл. Открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса состоится в микрорайоне Подрезково подмосковных Химок 10 августа, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«Десятого августа в рамках реализации государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» и губернаторской программы «Строительство 50 ФОКов» в Химках пройдет открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Подрезково», - сказал Волошин.

На территории спорткомплекса будут работать секции футбола, волейбола, баскетбола и зал единоборств. Общая площадь ФОКа составляет 2,4 тысячи квадратных метров, игровой зоны - более 800 квадратных метров.

За последние пять лет в Химках появилось 14 новых крупных спортивных центров, в которых проводят занятия по различным видам спорта как на профессиональном, так и на любительском уровне. Так, в июле 2018 года состоялось официальное открытие уникального для Подмосковья центра ракеточных видов спорта, в котором действуют секции сквоша и бадминтона.

«С августа (в центре ракеточных видов спорта – ред.) начнет работу секция популярного настольного тенниса», - добавил Волошин.

Кроме того, для занятий спортом на территории муниципалитета в рамках реализации программы «Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки» будут реконструированы 18 универсальных спортивных площадок. Всего за пять лет их появилось более 100.

Ранее в рамках форума Sportb2b Московская область получила премию как самый спортивный регион России по итогам 2018 года. При оценке учитывались темпы развития спортивной инфраструктуры.