РИАМО – 29 июл. Число офисов микрофинансовых организаций (МФО), которые выдавали россиянам микрозаймы «до зарплаты», с января по март 2019 года сократилось на треть – с 7 до 5,2 тысячи отделений, пишет в понедельник газета «Известия».

Участники рынка считают, что в целом резкое сокращение обусловлено политикой Банка России.

«С февраля 2019 года ЦБ ограничил максимальную процентную ставку по микрозаймам до 1,5% в день, а с 1 июля снизил ее до 1%. Новые нормы вынудили МФО оптимизировать расходы: закрывать физические офисы и переводить большую часть коммуникаций с клиентом в онлайн, жертвуя живым общением с потребителем», – говорится в сообщении.

Кроме максимальной ставки по микрозаймам, регулятор ограничил и предельную задолженность клиента. С 1 июля проценты, неустойки (штрафы, пени) и иные начисления по такому кредиту не могут превышать сам долг более чем в два раза. После достижения этого размера начисление процентов и других платежей должно быть прекращено.

Следующий раунд усиления контроля за МФО, намеченный на начало 2020 года, способен в течение нескольких лет сократить рынок вдвое, уверены эксперты.

С 1 января 2020 года ограничения составят 1,5-кратную сумму займа, что в значительной мере снизит рентабельность микрофинансовых организаций. Такое требование станет причиной сокращения не только отделений МФО, но и количества игроков на рынке в целом – выдержать практически одновременно введенные ограничения по процентным ставкам и долговой нагрузке смогут далеко не многие компании.

Сейчас в России работает 2 тысяч микрофинансовых организаций, но около 80% рынка приходится на сотню крупнейших.

Аналитики уверены, что в течение двух-трех лет количество официально зарегистрированных МФО приблизится к 300–500, то есть с рынка уйдет около 70% организаций.