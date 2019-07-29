РИАМО - 29 июл. Три новых общественных пространства благоустроят в подмосковных Химках в текущем году в рамках проекта «Именные скверы», сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Проект «Именные скверы» стартовал в Химках в 2017 году. Он подразумевает благоустройство общественных пространств города в соответствии с уникальными концепциями.

«Планируем продолжать привлекать инвесторов для создания «Именных скверов». В Химках таких уже 16, и еще три сделаем в этом году», - сказал Волошин.

В программу попали парк усадьбы Петровское-Лобаново (улица Академика Грушина, 8), сквер Германа Титова (Вашутинское шоссе, 24Б) и Белый сквер (улица Пожарского, 6).

Волошин добавил, что в 2019 году в рамках губернаторской программы в Химках проведут реконструкцию в парке имени Величко.

«В этом году приведем в порядок сцену, установим зарядную станцию для гаджетов, библиотеку и урны для раздельного сбора мусора», - отметил глава.

Ранее пресс-служба министерства благоустройства Московской области сообщала, что благоустройство парков и создание новых рекреационных зон в Подмосковье не только способствует развитию городов, но и дает импульс малому и среднему бизнесу.