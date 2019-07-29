РИАМО - 29 июл. Ремонт четырех библиотек по стандартам «Библио-холла» проведут в подмосковных Химках в 2020 году, на эти цели выделено более 7,8 миллиона рублей, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«В городском округе выделены денежные средства на сумму 7,833 миллиона рублей на ремонт четырех библиотек. В октябре 2019 года планируется получение проектно-сметной документации на ремонт, а в 2020 году – проведение ремонтных работ», - сказал Волошин.

Он добавил, что материально-техническую базу учреждений приведут в соответствие со стандартами «Библио-холла». В программу попали Центральная детская библиотека (Московская улица, дом 30), городская библиотека №4 (микрорайон Сходня, 2-й Чапаевский переулок, дом 10, помещение 2), библиотека «Читающая семья» (улица Кудрявцева, дом 3), библиотека семейного чтения №1 (микрорайон Левобережный, улица Пожарского, дом 14).

В 2018 году в «Библио-холл» превратилась химкинская библиотека №3. После перепланировки в ней стало больше свободного места. Для посетителей оборудовали компьютерные рабочие места и открыли кинозал.

В Московской области реализуется проект «Перезагрузка библиотек Подмосковья». В его рамках идет модернизация библиотек, которые должны стать современными культурно-досуговыми учреждениями, предлагающими больше возможностей для посетителей при наличии традиционных библиотечных услуг. «Перезагрузка» рассчитана на срок до 2021 года.