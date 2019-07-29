РИАМО – 29 июл. Анонимно пополнять электронные кошельки в «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных системах запретят в России, для этого нужно будет использовать банковский счет, пишет в понедельник РБК.

«Соответствующие положения содержатся в поправках в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет Федерации. Документ, который еще должен подписать президент Владимир Путин, вступит в силу после официального опубликования», — сообщается в статье.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков, терроризма и так далее. Благодаря пополнению с банковского счета будет известен источник средств.

Согласно данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, ежегодно через электронные кошельки совершают более 2 миллиардов операций на сумму более 1,7 триллионов руб. Председатель ассоциации Виктор Достов отметил, что пользователями анонимных электронных кошельков являются около 10 миллионов человек.

Представитель «Яндекса» сообщил, что пользователи компании пополняют кошельки в системе анонимно только в 15% случаев. Невелика зависимость WebMoney от приема наличных. Подавляющее большинство пользователей QIWI также являются идентифицированными, рассказали изданию представители компаний.

Достов добавил, что чаще всего анонимные кошельки пополняют в основном те пользователи, которые не имеют банковского счета или являются клиентами небольших банков с плохим онлайн-интерфейсом. Сами кошельки используются в качестве удобного платежного средства для оплаты покупок в интернете.

Члены ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов поправками недовольны. Они считают, что изменения приняты слишком поспешно и без должного обсуждения с участниками рынка.

«Внутренние системы контроля операторов электронных кошельков успешно выявляют подавляющее большинство попыток нетипичного использования этих инструментов, добавил Достов. Ограничения на пополнения окажут негативное влияние на развитие отрасли, так как будут препятствовать доступности финансовых услуг и росту безналичного оборота», — отмечается в статье.

Представитель «Яндекс.Деньги» пояснил, что изменения негативно скажутся на доходах операторов электронных денег, которые наравне с банками вкладывают много средств в стимулирование безналичных платежей.

В марте 2019 года власти уже запретили снимать наличные с анонимных электронных кошельков. Это было сделано для противодействия обналичиванию доходов, полученных преступным путем.