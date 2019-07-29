РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В микрорайоне Климовск Подольска подрядчик приступил к строительству тротуара на улице Красной, завершить работы планируют до 15 августа, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные работы в микрорайоне Климовск. 28 июля начались работы по строительству тротуара вдоль частного сектора по улице Красной, в данный момент готовиться «корыто» для обустройства «подушки» из песка и щебня. При благоприятных погодных условиях работы будут завершены до 15 августа», - говорится в сообщении.

Работы проводят специалисты ГБУ «Мосавтодор». После завершения работ по улице Красной подрядчик приступит к строительству тротуара на улице Суворова.