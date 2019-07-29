РИАМО - 29 июл. В следующем году в подмосковных Химках начнут строить новый детский сад на 150 мест, а также пристройку к детсаду №1, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«В 2020 году начнется возведение пристройки к детскому саду №1 на улице Зеленой в микрорайоне Левобережный. Еще здесь появится новый полноценный детский сад на 150 мест. Его построят на улице Чайковского вблизи дома №5. Начало работ запланировано также на 2020 год», - сказал Волошин.

По его словам, строительство социальной инфраструктуры в Химках идет рекордными темпами: за последние пять лет в городском округе появилось свыше 60 новых соцобъектов.

Ранее министр жилищной политики Московской области Инна Федотова рассказала, что Подмосковье выбрало для себя путь комплексного развития территорий, когда вместе с возведением жилых домов в план сразу закладывается строительство инфраструктурных и социальных объектов.