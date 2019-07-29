РИАМО - 29 июл. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в понедельник утром отменили и задержали 23 рейса, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержаны пять рейсов. В «Домодедове» задержали 13 рейсов, еще четыре отменили. В «Шереметьеве» задержали один рейс.

Согласно данным онлайн-табло, в подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается солнечная и прохладная погода без осадков, максимальная температура воздуха составит плюс 17 градусов.