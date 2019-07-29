РИАМО - 29 июл. В текущем году в подмосковных Химках начнут возводить пристройки к школе №20 и лицею №21 в общей сложности на 650 мест, это позволит ликвидировать вторую смену в микрорайоне Подрезково, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«В этом году начнется возведение двух пристроек: на 450 мест к действующей школе №20 и на 200 мест к лицею №21. Это позволит ликвидировать вторую смену в микрорайоне Подрезково и значительно улучшить условия обучения детей», - сказал Волошин.

Он отметил, что приоритетным направлением работы в сфере образования является повышение качества услуг.

В 2018 году в городском округе Химки создали 3125 новых мест в общеобразовательных учреждениях, открыли школу равных возможностей для детей с особыми образовательными потребностями.

Ранее пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области сообщила, что в 2019 году в Подмосковье планируют завершить строительство 88 социальных объектов: поликлиник, образовательных центров, стадионов и других.