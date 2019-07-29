РИАМО - 29 июл. Первые семьи, проживающие в доме 30, корпусе 3 на проезде Дежнева в столичном районе Южное Медведково, заключили договоры по программе реновации и получили ключи от новых квартир, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Москвичи получили новые квартиры в домах-новостройках, расположенных на улице Полярная, дом 1, корпус 2 и в проезде Дежнева, дом 26. Всего из многоквартирного дома в новое жилье переезжает 71 семья», – говорится в сообщении.

Переселение жителей дома началось в июле, когда сотрудники департамента городского имущества вручили переезжающим семьям письма с предложениями равнозначных квартир.

«На сегодняшний день 36 семей, то есть больше половины жителей дома по адресу: проезд Дежнева, дом 30, корпус 3, выбрали квартиры в домах-новостройках на улице Полярной, дом 1, корпус 2 и в проезде Дежнева, дом 26», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, с пятью первыми семьями департамент городского имущества заключил договоры на предоставленные квартиры, жильцы уже получили ключи и готовятся к переезду. Кроме того, еще 26 семей представили полный пакет документов для подготовки договоров.