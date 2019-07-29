РИАМО - 29 июл. Более 50 миллиардов рублей планируют инвестировать в создание административного, гостиничного и выставочного комплекса «Химки Экспо» на территории международного аэропорта «Шереметьево», сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«Крупнейший проект в части развития аэропорта «Шереметьево» – создание административного, гостиничного и выставочного комплекса «Химки Экспо». Объем инвестиций по проекту составит порядка 50-60 миллиардов рублей», - сказал Волошин.

Он подчеркнул, что международный аэропорт «Шереметьево» с прилегающей к нему территорией является основным драйвером экономики городского округа в 2019 году. На аэропорт приходится 80% инвестиций в основной капитал всех организаций, ведущих деятельность в Химках.

По мнению Волошина, в целом 2019 год можно считать удачным для муниципалитета в плане привлечения инвестиций.

«За первый квартал текущего года привлечено всего 6,4 миллиарда рублей, это второй показатель среди муниципальных образований Московской области», - отметил глава.

В ближайшие 3-5 лет основные инвестиции в городском округе придутся на инфраструктурные проекты. Среди них - строительство ТПУ «Химки-1» и «Химки-2», Репинской и Машкинской развязок, завершение комплексного развития аэропорта «Шереметьево».

В настоящее время подходит к концу модернизация и реконструкция АО «НПО «Энергомаш» с общим объемом инвестиций 4,7 миллиарда рублей, а также АО «НПО Лавочкина» (1,5 миллиарда рублей). Кроме того, завершился первый этап модернизации АО «МКБ «Искра» (0,5 миллиарда рублей).

Также в Химках начинается масштабное расширение технопарка «Сходня Инжиниринг». Сейчас ведутся проектные работы, всего планируется инвестировать порядка 20 миллиардов рублей.

«В целях привлечения инвесторов в сентябре мы планируем провести большой инвестиционный форум с участием правительства Московской области. Будем презентовать на нем наши площадки для потенциальных инвесторов, рассказывать о мерах поддержки», - сказал Волошин.

По его словам, сейчас идут переговоры с представителями Республики Корея об организации роуд-шоу, на котором Химки представят свой инвестиционный потенциал местным бизнесменам.