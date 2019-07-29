РИАМО - 29 июл. На портале «Узнай Москву» появился новый маршрут, посвященный Дню крещения Руси, который отмечается в России ежегодно 28 июля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Пользователи портала могут посетить монастырские комплексы и храмы, которые были отреставрированы в последние годы. Среди них, к примеру, Новоспасский монастырь, церковь Иоанна Богослова под Вязом, а также храм Вознесения Господня», – говорится в сообщении.

По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, прогулка по данному маршруту займет порядка двух часов. За это время можно будет посетить 15 монастырских комплексов и храмов.

Для того, чтобы найти подробное описание экскурсии, на портале «Узнай Москву» нужно выбрать вкладку «Маршруты», а затем найти в списке «Прогулку по церквям и монастырям древней столицы в День крещения Руси». На интерактивной карте отмечены все достопримечательности. Описание есть также в приложении для смартфонов в App Store и Google Play.