РИАМО - 29 июл. Жители и гости Подмосковья смогут больше узнать о развитии туризма в регионе благодаря новому проекту официального портала правительства Московской области.

Туризм – одна из самых динамично развивающихся отраслей в Московской области. В 2018 году туриндустрия внесла 212 миллиардов рублей в ВРП области (4,9%). Всего за этот период туристы осуществили в Подмосковье почти 26 миллионов поездок, из них 7,25 миллиона путешествий совершили жители Московской области. Кроме того, Подмосковье вошло в топ-3 российских регионов по количеству иностранных туристов (более 2 миллионов человек в 2018 году).

На сайте проекта можно узнать о будущих туристических кластерах Подмосковья: Коломна – Зарайск; Дмитров – Солнечногорск – Клин; Сергиев Посад – Пушкинский округ – Королев; Истра – Одинцово – Красногорск; Руза – Волоколамск – Можайск.

В проекте в одном месте собраны списки самых интересных достопримечательностей Подмосковья и ссылки на их сайты, чтобы пользователю было проще и быстрее найти необходимую информацию.

Так, в рублике «Культурно-познавательный туризм» представлен список мест по теме. Это музей-усадьба «Архангельское», музей-заповедник «Зарайский кремль», Свято-Троицкая Сергиева лавра и другие места. Для каждой достопримечательности есть ссылка на ее сайт, где турист сможет в первоисточнике посмотреть информацию о времени работы, ценах на билеты, проводимых выставках и так далее.

Аналогичные рубрики представлены по темам «Фестивали и праздники», «Активный отдых», «Агротуризм», «Экомаршруты», «Санатории и спа-отели». Для каждой из них подготовлена характеристика, которая позволит пользователю узнать больше о развитии этой сферы туризма в регионе, список основных мест и красочные фотографии, иллюстрирующие развитие конкретной сферы туризма в Подмосковье.

На сайте также представлена рубрика, посвященная проекту РИАМО «Лето в Подмосковье» с краткой характеристикой проекта и ссылкой на сам сайт «Лета в Подмосковье». РИАМО запустило специальный проект «Лето в Подмосковье» в мае. На интерактивной карте представлены города региона – при нажатии на название каждого города открывается отдельная страница, где есть краткое описание самого города, три причины посетить это место, перечень того, что можно посмотреть, где остановиться и где поесть.

В Московской области реализуют проект «Лето в Подмосковье», основная задача которого - привлечь туристов в небольшие города региона. В рамках проекта подготовлены разнообразные мероприятия и туристические маршруты.

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