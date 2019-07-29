РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июл. Глава Королева Александр Ходырев возглавит рабочую группу по рассмотрению предложений жителей города, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Королеве 28 июля прошел митинг против застройки города. На нем жители требовали прекратить строить в городе торговые центры и не отбирать дворы при строительстве новых детских садов.

«Уже с завтрашнего дня (29 июля — ред.) начнет работу специальная рабочая группа, которую глава города Александр Ходырев возглавит лично. В рабочую группу войдут инициативные группы жителей. Задача – детально рассмотреть все внесенные королевцами предложения и прийти к общему решению», - говорится в сообщении.

По данным УМВД, митинг посетили около 120 человек. Собравшиеся жители высказали свои предложения и замечания в сфере градостроительства, благоустройства, развития города.