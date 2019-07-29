РИАМО - 29 июл. В подмосковном Талдоме задержаны двое несовершеннолетних 2002 и 2003 годов рождения, подозреваемых в совершении двойного убийства, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«По данным следствия, 27 июля в одной из квартир города Талдома в ходе распития спиртных напитков между подозреваемыми и их знакомыми произошел конфликт. В результате подростки задушили двух сестер 1986 и 1976 годов рождения», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Подростков задержали и допросили.

По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

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