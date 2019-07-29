РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июл. В Королеве более 1,5 тысяч человек приняли участие в праздновании 90-летия Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Праздник, посвященный 90-летию Московской области, состоялся в Королеве 28 июля.

«В Королеве праздничный концерт на Центральной площади собрал более 1,5 тысяч горожан. В программе для всех возрастов приняли участие группа «Челси», Александр Добронравов, модные ди-джеи и, конечно, детские коллективы города», - говорится в сообщении.

Гости праздника также приняли участие в конкурсах и мастер-классах.